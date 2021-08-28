Смартфонный процессор Samsung с графикой AMD обошёл чип от iPhone в тесте

Тесты, видимо, были проведены в июне. По бенчмарку стало ясно, что GPU имеет шесть вычислительных блоков (CU) и работает на частоте 1,31 ГГц. В тесте Manhattan 3.1 процессор показал 170,7 Fps, в Aztec Normal —121,4 Fps, в Aztec High — 51,5 Fps.

А вот результаты iPhone 12 Pro с чипом A14:

Manhattan 3.1 — 146,4 Fps

Aztec Normal — 109,2 Fps

Aztec High — 39,9 Fps

Конечно, это выглядит впечатляюще. Но надо понимать, что скоро выйдут iPhone 13 с новым чипсетом A15 Bionic, а вот Exynos 2200 будет установлен только в Galaxy S22, релиз которого ожидается ещё позже.