Смартфонный процессор Samsung с графикой AMD обошёл чип от iPhone в тесте

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Смартфонный процессор Samsung с графикой AMD обошёл чип от iPhone в тестеПока смартфон Samsung с таким процессором не вышел
Samsung продолжает тестировать чипсет Exynos 2200 с графическим процессором AMD. В сети появились результаты проверки платформы в графическом бенчмарке. Там её сравнили с Apple A14 Bionic.
Тесты, видимо, были проведены в июне. По бенчмарку стало ясно, что GPU имеет шесть вычислительных блоков (CU) и работает на частоте 1,31 ГГц. В тесте Manhattan 3.1 процессор показал 170,7 Fps, в Aztec Normal —121,4 Fps, в Aztec High — 51,5 Fps.
А вот результаты iPhone 12 Pro с чипом A14:
- Manhattan 3.1 — 146,4 Fps
- Aztec Normal — 109,2 Fps
- Aztec High — 39,9 Fps
Конечно, это выглядит впечатляюще. Но надо понимать, что скоро выйдут iPhone 13 с новым чипсетом A15 Bionic, а вот Exynos 2200 будет установлен только в Galaxy S22, релиз которого ожидается ещё позже.