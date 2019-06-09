Смартфоном с лучшей камерой оказался неожиданный кандидат

Эксперты оценивали множество показателей. И то, как камеры снимают в условиях недостаточного освещения, и возможности зума, и наличие эффекта боке на фотографиях.

Так лучшим по совокупности характеристик стал смартфон Google Pixel 3. Интересно, что при этом основная камера у него представлена одним модулем. Однако аппарат даёт качественные снимки не за счёт аппаратной основы, а благодаря программной обработке изображений. Искусственный интеллект позволяет получить хорошие фотографии даже при съёмке в темноте. Специалисты также оценили у телефона качественную интеграцию с приложением Google Photos.

Лучшим для видеозаписи эксперты признали iPhone XS. Лучшим в увеличении — Huawei P30 Pro. А самым хорошим бюджетным вариантом назвали Google Pixel 3a.

Стоит отметить, что оценки DP Review в целом близки к оценкам другого портала DxOMark. Там Google Pixel 3 получил 101 балл, что на всего 10 баллов меньше, чем у лидеров рейтинга ресурса.