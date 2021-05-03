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Сегодня в 12:33
Смартфонов Huawei почти не осталось на складах даже на родине
Купить их почти невозможно
С тех пор, как Huawei попала в «чёрный список» США, дела у компании начали портиться. Стало известно, что даже на родине в Китае у компании почти не осталось запасов смартфонов.
На вопросы китайских пользователей, где купить смартфон Huawei, авторизованный магазин компании в Пекине сообщил, что в городе почти не осталось телефонов на складах.
Источники посетили другие авторизованные магазины Huawei и подтвердили эту информацию. В основном в наличии есть всего две или три модели, а в некоторых магазинах даже одна модель.
Ранее представитель Huawei говорил, что в настоящее время доля рынка смартфонов и планшетов высокого класса компании в Китае теперь принадлежит Apple. На долю среднего и нижнего ценового сегмента претендуют Oppo, Vivo и Xiaomi.