Смартфонов Huawei почти не осталось на складах даже на родине

На вопросы китайских пользователей, где купить смартфон Huawei, авторизованный магазин компании в Пекине сообщил, что в городе почти не осталось телефонов на складах.

Источники посетили другие авторизованные магазины Huawei и подтвердили эту информацию. В основном в наличии есть всего две или три модели, а в некоторых магазинах даже одна модель.

Ранее представитель Huawei говорил, что в настоящее время доля рынка смартфонов и планшетов высокого класса компании в Китае теперь принадлежит Apple. На долю среднего и нижнего ценового сегмента претендуют Oppo, Vivo и Xiaomi.