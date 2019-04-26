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Вчера 20:45

Смартфонов с устаревшим Android каждый год становится всё больше

Устройства получают обновления очень медленно
Исследование показало, что устройства на базе Android, как правило, обновляются либо очень медленно, либо не обновляются вообще. Поэтому пользователи не получают все преимущества новых версий операционной системы.

Как пишут журналисты, последняя версия Android 9 появилась в августе 2018 года, однако в октябре Google опубликовала статистику, и оказалось, что обновление не установлено даже на 0,1 % устройств. Эта ситуация характерна для всех последних версий Android. Например, Oreo 8, выпущенная в августе 2017 года, через 431 день после запуска функционировала лишь на 21,5% устройств.

Эта тенденция не исправляется, несмотря на все усилия Google. Обновления продолжают приходить на устройства настолько медленно, что новая версия системы никогда не занимает лидирующие позиции. Это подтверждают следующие цифры:

3dnews.ru

Журналисты считают, что одной из причин медленного распространения версий операционной системы является постоянно растущая сложность самой платформы Android. Почти каждый крупный производитель разрабатывает собственные оболочки для системы.

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