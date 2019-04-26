Смартфонов с устаревшим Android каждый год становится всё больше

Как пишут журналисты, последняя версия Android 9 появилась в августе 2018 года, однако в октябре Google опубликовала статистику, и оказалось, что обновление не установлено даже на 0,1 % устройств. Эта ситуация характерна для всех последних версий Android. Например, Oreo 8, выпущенная в августе 2017 года, через 431 день после запуска функционировала лишь на 21,5% устройств.
Эта тенденция не исправляется, несмотря на все усилия Google. Обновления продолжают приходить на устройства настолько медленно, что новая версия системы никогда не занимает лидирующие позиции. Это подтверждают следующие цифры:
3dnews.ru
Журналисты считают, что одной из причин медленного распространения версий операционной системы является постоянно растущая сложность самой платформы Android. Почти каждый крупный производитель разрабатывает собственные оболочки для системы.