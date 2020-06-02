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Сегодня 17:09
Смартфоны Apple, Samsung, Google, OnePlus и LG сравнили по времени работы батареи
В играх, браузере и видео
Издание PhoneArena опубликовало результаты тестирования большого количества современных смартфонов. Модели Apple, Samsung, Google, OnePlus и LG сравнили по времени работы батареи.
Авторы материала рассказали, что тестировали все смартфоны без SIM-карты и в равных условиях. Так на устройствах устанавливали фиксированный уровень яркости в 200 нит.
Первый тест проводился в веб-браузере (BROWSING TEST). На каждом смартфоне открывали одни и те же сайты. Для второго теста использовали YouTube-видео (YOUTUBE VIDEO STREAMING). Третий тест проводился на играх (3D GAMING). Ниже вы можете увидеть таблицу с результатами:
PhoneArena
Выводы тут просты: в тесте браузера лучшие результаты показали смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, а также Apple iPhone 11 Pro Max. В тесте YouTube-видео — опять флагманы Samsung и LG G8X ThinQ. В играх дольше всего держались смартфоны OnePlus 8 и Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.