Смартфоны Apple, Samsung, Google, OnePlus и LG сравнили по времени работы батареи

Авторы материала рассказали, что тестировали все смартфоны без SIM-карты и в равных условиях. Так на устройствах устанавливали фиксированный уровень яркости в 200 нит.

Первый тест проводился в веб-браузере (BROWSING TEST). На каждом смартфоне открывали одни и те же сайты. Для второго теста использовали YouTube-видео (YOUTUBE VIDEO STREAMING). Третий тест проводился на играх (3D GAMING). Ниже вы можете увидеть таблицу с результатами: