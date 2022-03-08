Смартфоны Apple вытеснили почти все остальные из рейтинга самых продаваемых в мире

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Смартфоны Apple вытеснили почти все остальные из рейтинга самых продаваемых в миреЗаняли 7 мест из 10
Аналитики Counterpoint Research составили Global Monthly Handset Model Sales Tracker и узнали, какие смартфоны лучшего всего продавались в мире в 2021 году.
Сообщается, что доля десяти самых продаваемых моделей смартфонов в общемировом объёме продаж в 2021 году составила 19%. Apple, Samsung и Xiaomi стали единственными брендами, которые вошли в топ-10. Apple заняла семь позиций в списке, что является самым высоким показателем за всю историю. Xiaomi заняла два места, а Samsung — одно.
Что интересно, айфоны занимают все пять верхних позиций рейтинга:
Из моделей Xiaomi в списке оказались бюджетные Redmi 9A и Redmi 9. У Samsung в топе тоже оказался телефон начального уровня Galaxy A12.
Источник: Counterpoint Research