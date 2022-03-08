Смартфоны Apple вытеснили почти все остальные из рейтинга самых продаваемых в мире

Сообщается, что доля десяти самых продаваемых моделей смартфонов в общемировом объёме продаж в 2021 году составила 19%. Apple, Samsung и Xiaomi стали единственными брендами, которые вошли в топ-10. Apple заняла семь позиций в списке, что является самым высоким показателем за всю историю. Xiaomi заняла два места, а Samsung — одно.

Что интересно, айфоны занимают все пять верхних позиций рейтинга: