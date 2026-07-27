Смартфоны, часы и ноутбук: у Huawei пройдёт большая презентация в начале августа

Опубликовано 27 июля 2026, 19:031 мин.
Смартфоны, часы и ноутбук: у Huawei пройдёт большая презентация в начале августаЖдём
Huawei, судя по утечкам, проведёт масштабное мероприятие уже на следующей неделе. В начале августа производитель, мол, покажет сразу несколько новых устройств. Смартфоны, умные часы, ноутбук и игровые наушники ждут лишь презентации.
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Официальных подтверждений от компании пока нет, но, как пишут СМИ, многие из перечисленных продуктов уже появлялись в базах данных сертификационных центров.
В частности, покажут доступный смартфон Nova 16 SE. Также в линейке часов будет пополнение в виде Watch GT 7.
Появится якобы и ультралёгкий ноутбук MateBook (вес составит всего 700 граммов). Дополнительно Huawei может представить игровую гарнитуру.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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