Смартфоны, часы и ноутбук: у Huawei пройдёт большая презентация в начале августа

Официальных подтверждений от компании пока нет, но, как пишут СМИ, многие из перечисленных продуктов уже появлялись в базах данных сертификационных центров.

В частности, покажут доступный смартфон Nova 16 SE. Также в линейке часов будет пополнение в виде Watch GT 7.

Появится якобы и ультралёгкий ноутбук MateBook (вес составит всего 700 граммов). Дополнительно Huawei может представить игровую гарнитуру.