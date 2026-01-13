Смартфоны до 10 тысяч рублей остались самыми востребованными у россиян

По количеству проданных устройств лидером остался бренд Xiaomi — на него пришлось 22% всех продаж. На втором месте Samsung с долей 14%. Далее следуют Tecno и Realme, каждый из которых занял по 13% рынка. Apple заняла 8% рынка в штуках, но при этом сохранила лидерство по выручке.

В денежном выражении ситуация выглядит иначе. Смартфоны Apple обеспечили 28% всей выручки рынка. Samsung занял второе место с долей 21%, укрепив позиции в среднем и более дорогом сегментах. Xiaomi расположился на третьем месте с 14% выручки.

В 2025 году вырос интерес к смартфонам средней ценовой категории — от 20 до 40 тысяч рублей. На них пришлось около 20% всех продаж. Также немного увеличилась доля устройств стоимостью 40−60 тысяч рублей. При этом самым популярным сегментом по-прежнему остаются смартфоны дешевле 10 тысяч рублей — они составляют более трети всех продаж.

Самой продаваемой моделью года стал Realme Note 60X.