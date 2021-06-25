Смартфоны есть уже у половины человечества

В 1994 году насчитывалось лишь 30 тысяч владельцев смартфонов. В 2012 году их количество выросло до 1 млрд. В июне 2021 года было зафиксировано 3,95 млрд пользователей смартфонов. Сейчас в мире проживает 7,9 млрд людей, поэтому можно сказать, что смартфоны есть у половины населения Земли.

Аналитики начали подсчёт с 1994 года, поскольку именно тогда вышел первый в мире современный смартфон IBM Simon. По прогнозу экспертов, к 2030 году пользоваться смартфонами будут 5 млрд людей по всему миру.