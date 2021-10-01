Смартфоны Google будут автоматически записывать видео в экстренных ситуациях

Приложение может вести запись непрерывно в течение 45 минут, если конечно на телефоне есть достаточно места. Если есть подключение к интернету, видео будет автоматически сохранено в аккаунте Google, где будет храниться в течение семи дней. Если активировать опцию «Автоматическая публикация», она отправит ссылку на этот видеофайл всем избранным контактам.

Чтобы отправить сигнал SOS, нужно нажать на кнопку питания смартфона Pixel пять раз. Помимо записи видео телефон может позвонить на 911, начать издавать звуки тревоги и т.д.

Есть информация, что Google тестировала функцию SOS в ранних бета-сборках Android 12, но пока неясно, появится ли она в финальной сборке.