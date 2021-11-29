Смартфоны Google «отказались» заряжаться через дешёвые кабели

Значительное количество пользователей Google на форумах сообщают, что их Pixel 6 не заряжаются через определённые зарядные устройства и кабели, несмотря на то, что с другими смартфонами всё работает нормально.

Похоже, что причина несовместимости заключается в качестве кабеля и зарядного устройства. Речь идёт об изделиях, которые не соответствуют стандарту USB Power Delivery. Вероятно, это были дешёвые устройства.

Стоит отметить, что это не неожиданное поведение. На странице поддержки Google сказано, что телефоны Pixel «могут не работать» с некоторыми кабелями. Скорее всего, это сделано для защиты аккумулятора от возможных повреждений из-за медленных зарядных устройств или кабелей, не соответствующих спецификации USB-C.