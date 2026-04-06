Смартфоны Google Pixel 10 научили запускать ПК-игры через GameNative

Для справки, GameNative — эмулятор с открытым исходным кодом для Android, предназначенный для запуска ПК-игр из Steam и др. В ПО теперь добавили поддержку графического чипа PowerVR, который стоит в Pixel 10. Раньше большинство подобных программ работали только с процессорами Snapdragon.

Кроме того, программа позволяет подключать телефон к внешнему экрану, использовать клавиатуру и мышь, интеграцию со Steam Workshop, и т.д.

Правда, версия пока тестовая. Возможны ошибки, зависания и не самая быстрая работа.