Смартфоны Google Pixel 6 плохо «переварили» Android 14

Кроме того, пользователи столкнулись с такими необычными проблемами, как повторяющиеся сбои в работе пользовательского интерфейса. По сообщениям, эти проблемы чаще всего возникают на устройствах с несколькими учетными записями пользователей.

В первых жалобах указывалось на такие проблемы, как ошибки «хранилище переполнено» после перезагрузки устройства с обновлением до Android 14. Другие пользователи отмечали полную потерю доступа к внутреннему хранилищу.

Некоторые пользователи пытались воспроизвести проблемы на своих устройствах, но не всем это удалось. Тем не менее, проблемы, о которых сообщают пользователи Pixel 6, вызывают беспокойство. Компания Google пока никак не прокомментировала эти проблемы.