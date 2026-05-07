Смартфоны Google Pixel 8 получат обмен файлами с iPhone через AirDrop

Опубликовано 07 мая 2026, 13:181 мин.
Смартфоны Google Pixel 8 получат обмен файлами с iPhone через AirDropСкоро
Владельцы Google Pixel 8, похоже, скоро смогут обмениваться файлами с iPhone так же легко, как с другими Android-устройствами. В Сети заметили, что на некоторые Pixel 8a и Pixel 8 Pro установилось требуемое для этого приложение Quick Share Extension.
Пользователи заметили, что нужное расширение пришло на их телефоны вместе с апрельским или майским обновлением системы. Правда, пока сама функция передачи файлов между Pixel 8 и iPhone не работает. Похоже, Google ещё не «включила» её окончательно.
Напомним, Pixel 10 первой получила поддержку AirDrop. Позже эта возможность появилась на Pixel 9 и некоторых других Android-смартфонах (Samsung Galaxy S26, OPPO Find X9 Ultra и vivo X300 Ultra, например). Теперь, судя по всему, очередь дошла до Pixel 8.