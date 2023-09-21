Смартфоны Google Pixel научили показывать количество циклов заряда батареи

Пользователи устройств Google Pixel теперь могут найти новый раздел «Информация об аккумуляторе» в разделе Настройки > О телефоне. В этом разделе содержится подробная информация об аккумуляторе, например, дата его изготовления и количество циклов зарядки.

Хотя эта функция позволяет определить возраст батареи, она не содержит информации о «состоянии батареи» или максимальной емкости, которая встречается на некоторых других устройствах, например iPhone.

В настоящее время эта функция доступна на телефонах Pixel, но будет ли она распространена на все устройства Android в будущем, пока неизвестно.