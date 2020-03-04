Смартфоны Google Pixel «переняли» одну из функций iPhone

Пользователи Pixel могут с помощью аналога 3D Touch быстро вызвать контекстное меню сильным нажатием. Пока опция работает только для некоторых приложений — Launcher, Photos и Drive. В будущем поддержка приложений будет расширена.

Сообщается, что разработчики Google использовали алгоритмы машинного обучения для того, чтобы определять сильные нажатия. В отличие от Apple компания применяет только программные методы реализации функции. Аппаратной «начинки» для 3D Touch в смартфонах Pixel нет.

Нововведение содержится в мартовском обновлении прошивки для указанных выше аппаратов.