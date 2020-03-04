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Смартфоны Google Pixel «переняли» одну из функций iPhone
Реализация исключительно программная
Смартфоны Google Pixel «переняли» одну из функций iPhone — 3D Touch. Разработчики сумели программно создать аналог технологии, которая позволяет распознавать силу нажатия на экран.
Пользователи Pixel могут с помощью аналога 3D Touch быстро вызвать контекстное меню сильным нажатием. Пока опция работает только для некоторых приложений — Launcher, Photos и Drive. В будущем поддержка приложений будет расширена.
Сообщается, что разработчики Google использовали алгоритмы машинного обучения для того, чтобы определять сильные нажатия. В отличие от Apple компания применяет только программные методы реализации функции. Аппаратной «начинки» для 3D Touch в смартфонах Pixel нет.
Нововведение содержится в мартовском обновлении прошивки для указанных выше аппаратов.