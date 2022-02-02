Смартфоны Google Pixel поставили рекорд по продажам в конце 2021 года

Сегодня генеральный директор Alphabet, материнской компании Google, Сундар Пичаи рассказал о показателях компании в области аппаратного обеспечения. “В четвертом квартале мы установили рекорд продаж Pixel за все время”, - заявил он. По его словам, это произошло, несмотря на крайне сложную ситуацию с цепочкой поставок, которая наблюдалась и у их конкурентов.

В частности, Пичаи отметил, что Pixel 6 пользуется популярностью как у покупателей, так и у партнеров-перевозчиков. Однако Google не раскрывает точное количество проданных копий.

Продажи Pixel относятся к категории "прочее" которая выросла на 22 процента по сравнению с прошлым годом и составила 8,2 миллиарда долларов за квартал.