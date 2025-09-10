Смартфоны Google Pixel вернулись в топ-5 премиальных смартфонов мира

С прошлого года продажи удвоились. Эксперты отмечают: интерес к линейке Pixel 10 во второй половине года может поднять долю Google ещё выше, пока что все лавры принадлежат серии Pixel 9.

В целом, лидером премиального сегмента по-прежнему остаётся Apple — у неё 62% рынка и рост всего на 3% по сравнению с прошлым годом. Samsung удерживает второе место с 20%.

Третье место заняла Huawei, увеличив продажи на 24% за счёт сильных показателей в Китае. Xiaomi поднялась на четвёртое место, показав рост на 55%.