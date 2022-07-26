Смартфоны Google смогли разблокировать чужими пальцами

Два видео YouTube-видео показывают, что даже люди, чьи биометрические данные не сохранены на Pixel 6a, могут его разблокировать. В первом видео от Geekyranjit смартфон разблокируется двумя большими пальцами, хотя зарегистрирован только один. Второе видео от Beebom и вовсе показывает, как группа людей может разблокировать устройство, несмотря на то, что на нём есть только два зарегистрированных отпечатка пальца.

Важно отметить, что такая проблема есть, похоже, не у всех Pixel 6a. Вероятно, это может быть аппаратный дефект.