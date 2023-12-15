Смартфоны Google теперь можно продиагностировать, набрав один номер

Смартфоны Google теперь можно продиагностировать, набрав один номерДо или после ремонт
С помощью нового инструмента Google вы сможете диагностировать телефоны Pixel. Просто введите ##7287## на клавиатуре, и вуаля. Это приложение на устройстве позволяет пользователям проводить комплексную диагностику, гарантируя, что их телефоны Pixel будут в идеальном состоянии до или после ремонта.
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Приложение предлагает набор диагностических инструментов, позволяющих провести полную проверку состояния устройства или сосредоточиться на конкретных областях, таких как дисплей, датчики и возможности подключения. Оно доступно на всех телефонах Pixel.
Google также представляет обновленные руководства по ремонту, разработанные с целью сделать их более удобными для техников и энтузиастов. Доступные на английском и французском языках, эти руководства в настоящее время охватывают Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а в скором времени планируется распространить их и на другие устройства.
Чтобы добавить дополнительный уровень конфиденциальности, Google представляет «Режим ремонта» — функцию для владельцев Pixel, которые отдают свой телефон в ремонт. Подобно режиму ремонта Samsung, эта функция защищает вашу конфиденциальную информацию, пока технические специалисты занимаются своими делами.