Смартфоны Google теперь можно продиагностировать, набрав один номер

Приложение предлагает набор диагностических инструментов, позволяющих провести полную проверку состояния устройства или сосредоточиться на конкретных областях, таких как дисплей, датчики и возможности подключения. Оно доступно на всех телефонах Pixel.

Google также представляет обновленные руководства по ремонту, разработанные с целью сделать их более удобными для техников и энтузиастов. Доступные на английском и французском языках, эти руководства в настоящее время охватывают Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а в скором времени планируется распространить их и на другие устройства.

Чтобы добавить дополнительный уровень конфиденциальности, Google представляет «Режим ремонта» — функцию для владельцев Pixel, которые отдают свой телефон в ремонт. Подобно режиму ремонта Samsung, эта функция защищает вашу конфиденциальную информацию, пока технические специалисты занимаются своими делами.