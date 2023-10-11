Смартфоны Honor и Vivo среднего класса сравнили по качеству камер

Оба смартфона - и Vivo v29 Pro, и Honor 90 - очень хорошо показывают себя с точки зрения производительности камеры. Основная камера у Vivo v29 Pro имеет разрешение 50 МП, телевик - 12 МП с 2-кратным оптическим зумом, сверхширик - 8 МП. У Honor 90 основной объектив имеет 200 МП, однако оптическая стабилизация отсутствует. Также у смартфона есть сверхширокоугольная камера на 12 МП, датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера на обоих смартфонах отличается разрешением 50 МП.

Дневные фотографии получаются на Vivo v29 Pro и Honor 90 очень схожими качеству. Но цвета более приятные и естественные при этом на Honor. По детализации, однако, выигрывает Vivo.

Фото, сделанные с использованием зума, лучше выходят на Vivo за счёт наличия у него оптического зума. А вот сверхширик заметно лучше работает на Honor 90.