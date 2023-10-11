Смартфоны Honor и Vivo среднего класса сравнили по качеству камер

Смартфоны Honor и Vivo среднего класса сравнили по качеству камерКто из них лучше?
На YouTube-канале Techniqued выяснили, какой смартфон лучше снимает фото и видео: Vivo v29 Pro или Honor 90.
Оба смартфона - и Vivo v29 Pro, и Honor 90 - очень хорошо показывают себя с точки зрения производительности камеры. Основная камера у Vivo v29 Pro имеет разрешение 50 МП, телевик - 12 МП с 2-кратным оптическим зумом, сверхширик - 8 МП. У Honor 90 основной объектив имеет 200 МП, однако оптическая стабилизация отсутствует. Также у смартфона есть сверхширокоугольная камера на 12 МП, датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера на обоих смартфонах отличается разрешением 50 МП.
Дневные фотографии получаются на Vivo v29 Pro и Honor 90 очень схожими качеству. Но цвета более приятные и естественные при этом на Honor. По детализации, однако, выигрывает Vivo.
Фото, сделанные с использованием зума, лучше выходят на Vivo за счёт наличия у него оптического зума. А вот сверхширик заметно лучше работает на Honor 90.
Если сравнивать фото крупным планом, то детализация в этом случае будет несколько лучше на Honor 90. Всё потому, что у него есть макросенсор в отличие от Vivo.
Портретные снимки получаются неплохими и на Vivo, и на Honor. Но оттенок кожи более естественным выглядит на снимках с Honor 90.
При слабом освещении более резкие фото делает Honor. Лидирует этот смартфон и при съёмке в ночное время: особенно это касается цветопередачи.
Селфи-фото оба смартфона делают хорошо. Но более реалистичные цвета получаются на снимках с Vivo v29 Pro.
Записывать видео Vivo v29 Pro может максимум в 4К 60 к/с, тогда как Honor 90 - в 4К 30 к/с. Кроме того, Vivo может снимать видео в формате 4К 30 к/с даже на селфи-камеру, а вот Honor - только в 1080p 30 и 60 к/с.
Вывод
Если для вас важно качество цветопередачи, то лучшим выбором станет Honor 90, так как цвета у него реалистичные, естественные. На фотографиях с Vivo v29 Pro цвета, наоборот, очень яркие и насыщенные. Если же вы больше обращаете внимание на резкость снимков, то покупайте Vivo: у него меньше шумов и лучше детализация. Но это если говорить об основной камере, а вот сверхширокоугольная делает более качественные снимки у Honor. Лучшим является Honor 90 и в съёмке фото с использованием зума.