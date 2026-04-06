Смартфоны Honor Magic 9 получат камеры от знаменитой кинофирмы ARRI

Акцент в Honor Magic 9, судя по всему, будет сделан на съемку видео. Помимо камер, у Magic 9 будет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Его создают по 2-нанометровому техпроцессу.

Презентация ожидается в октябре.

Honor Magic8, напомним, получил в своё время Snapdragon 8 Elite Gen 5, LTPO OLED-экрано с пиковой яркостью 6000 нит, продвинутую систему камер, а также поддержкой спутниковой связи. Аккумулятор у него имел ёмкость 7000 мАч с быстрой проводной (90 Вт) и беспроводной (80 Вт) зарядкой.