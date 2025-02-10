Смартфоны Honor получили в ИИ-помощники нашумевшую модель DeepSeek-R1

Теперь YOYO, насчитывающий более 130 миллионов активных пользователей, будет лучше понимать естественный язык, лучше рассуждать и обеспечивать более “персонализированный” опыт.

Пользователи в Китае могут получить доступ к обновленному YOYO, проведя пальцем вверх по своему устройству и выбрав "DeepSeek-R1" в меню ИИ-агента. Обновление начнет распространяться 8 февраля для устройств Honor под управлением MagicOS 8.0 или более поздней версии. Чтобы воспользоваться новыми функциями, пользователям необходимо обновить приложение YOYO до версии 80.0.1.503 или выше.

На данный момент обновление предназначено исключительно для Китая, и пока неясно, распространит ли Honor его на глобальные рынки.