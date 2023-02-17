Смартфоны Honor снова в России: объявлена цена новой модели среднего класса

Смартфоны Honor снова в России: объявлена цена новой модели среднего классаHonor X9a
В Россию привезли смартфон Honor X9a. Эта модель среднего уровня выделяется своим OLED-экраном и аккумулятором на 5100 мАч.
Фото: Honor
Диагональ экрана тут составляет 6,67 дюйма, яркость до 800 нит, а разрешение 2400x1080 пикселей. Частота обновления тут до 120 Гц, а частота дискретизации сенсорного слоя — до 300 Гц. Конечно, есть сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.
В Honor X9a установлена тройная система камер с главным сеносром разрешением 64 Мп. Имеются также ультраширокоугольная камера 5 Мп и макрокамера 2 Мп. Устройство питае аккумулятор ёмкостью 5100 мАч. Honor обещает, что полного заряда хватит на 29 часов воспроизведения музыки на YouTube, 24 часа потоковых трансляций на YouTube, 19 часов просмотра роликов в TikTok, до 21 часа использования социальных сетей или 11 часов игр. Есть поддержка 40-Вт зарядки.
В качестве аппаратной основы смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G. Есть функция расширения оперативной памяти за счёт накопителя до 11 ГБ.
Смартфон Honor X9a можно купить за 27 990 рублей. В период с 17 февраля по 2 марта действует скидка до 24 990 рублей, первые покупатели также получат в подарок TWS-наушники Choice Earbuds X3. Купить устройство можно в М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и других магазинах.