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Сегодня 15:19

Смартфоны HTC почти исчезли из интернет-магазинов

Теперь их нельзя купить на TMall и JD.com
Китайские пользователи обнаружили, что крупнейшие онлайн-магазины страны JD.com и TMall перестали продавать смартфоны HTC. Почему они исчезли из продажи — пока неизвестно.

На JD.com телефоны HTC не удаётся найти вовсе, на TMall пока ещё есть несколько моделей — U11 и U11+ с пометкой «Распродано». Стоит отметить, что компания HTC, действительно, испытывает финансовые трудности в последнее время. Уже семь лет подряд у неё падают продажи, и в 2019 году, судя по всему, ситуация не изменится.

Впрочем, компания не отчаивается и пытается вызвать интерес у общественности анонсами блокчейн-смартфона и недорогих традиционных моделей. Некоторые предположили, что ситуация с китайскими интернет-магазинами всего лишь признак того, что HTC готовится к кардинальной смене модельного ряда.

На JD.com смартфонов HTC нет

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