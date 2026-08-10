Смартфоны Huawei Mate 90 получат защиту экрана от чужих глаз

Опубликовано 10 августа 2026, 21:501 мин.
Смартфоны Huawei Mate 90 получат защиту экрана от чужих глазНа уровне железа
По слухам, серия смартфонов Huawei Mate 90 получит встроенную аппаратную защиту экрана от подглядываний. Ранее компания уже применила подобную технологию в ноутбуке MateBook Pro S.
© Huawei
Суть технологии в том, что экран остаётся ярким и чётким для того, кто смотрит прямо на него, но полностью затемняется при взгляде сбоку. Ранее похожее решение представила Samsung для модели Galaxy S26 Ultra, но при включении защиты качество картинки ухудшалось. Huawei, судя по утечкам, постаралась исправить этот недостаток.
При этом, по данным инсайдеров, функция может появиться только в дорогих версиях Mate 90.
Сейчас у Huawei уже есть ПО, что предупреждает владельца, если кто-то заглядывает в экран. Новая же технология дополнит её.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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