Смартфоны Huawei Mate 90 получат защиту экрана от чужих глаз

Суть технологии в том, что экран остаётся ярким и чётким для того, кто смотрит прямо на него, но полностью затемняется при взгляде сбоку. Ранее похожее решение представила Samsung для модели Galaxy S26 Ultra, но при включении защиты качество картинки ухудшалось. Huawei, судя по утечкам, постаралась исправить этот недостаток.

При этом, по данным инсайдеров, функция может появиться только в дорогих версиях Mate 90.

Сейчас у Huawei уже есть ПО, что предупреждает владельца, если кто-то заглядывает в экран. Новая же технология дополнит её.