Смартфоны Huawei могут лишиться обновлений системы

Бан, введённый в прошлом году, запрещает американским компаниям экспортировать технологии Huawei, но временная лицензия разрешала поставщикам ПО из США продолжать отправлять обновления и патчи на устройства китайской компании.

В основном временная лицензия была принята для сельских телекоммуникационных компаний в США, которые используют сетевое оборудование Huawei. Однако истечение срока лицензии касается и ПО Google. The Washington Post пишет, что компания не сможет отправлять обновления на смартфоны Huawei под управлением Android.

Пока неясно, будет ли продлена лицензия. Есть информация о том, администрация США дала Министерству обороны страны временное разрешение на продолжение работы с компаниями-подрядчиками, использующими технологии Huawei.