Смартфоны Huawei P60 могут оплачивать покупки даже в выключенном состоянии

Благодаря комбинации технологий смартфоны могут служить в качестве банковской карты, даже когда разрядились. Чтобы обеспечить безопасность таких цифровых платежей, пользователи могут устанавливать предельное количество доступных платежей без питания, а также лимит за транзакцию.

Если количество платежей без питания превысит установленный порог, то платёж не будет произведён, а если уплаченная сумма превышает беспарольный лимит, пользователю необходимо будет ввести пароль на принимающем устройстве во время транзакции.