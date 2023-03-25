Смартфоны Huawei P60 могут оплачивать покупки даже в выключенном состоянии

14:01, 25 марта 2023
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Смартфоны Huawei P60 могут оплачивать покупки даже в выключенном состоянииПока это работает только в Китае
На днях Huawei представила новые флагманские смартфоны Huawei P60, Pro и Art. Компания сообщила, что они поддерживают цифровые платежи в юанях, даже когда телефон выключен.
Фото: Huawei
Благодаря комбинации технологий смартфоны могут служить в качестве банковской карты, даже когда разрядились. Чтобы обеспечить безопасность таких цифровых платежей, пользователи могут устанавливать предельное количество доступных платежей без питания, а также лимит за транзакцию.
Если количество платежей без питания превысит установленный порог, то платёж не будет произведён, а если уплаченная сумма превышает беспарольный лимит, пользователю необходимо будет ввести пароль на принимающем устройстве во время транзакции.