Смартфоны Huawei с собственной HarmonyOS превысили 100 миллионов продаж

Несмотря на ограниченное присутствие за пределами Китая, Huawei демонстрирует «уверенные позиции на внутреннем рынке», отмечают аналитики. HarmonyOS стала ключевой частью экосистемы Huawei и используется не только в смартфонах, но и в планшетах, носимых устройствах, наушниках, умной технике и даже в компьютерах.

Так, с момента запуска компания продала 21 миллион планшетов с HarmonyOS, из них 10,5 миллиона — в 2024 году. Также Huawei поставила 4,2 миллиона ПК в Китае, включая 3,2 миллиона ноутбуков.

Сейчас Huawei готовится к запуску HarmonyOS 6.0, который ожидается в конце 2025 года. Новая версия будет более ориентирована на ИИ и распределённую архитектуру.