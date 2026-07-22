Смартфоны и ноутбуки станут ещё дороже к 2027 году. TSMC повысит цены на чипы

Как отмечают эксперты, одна 3-нм кремниевая пластина, из которой затем нарезают отдельные процессоры, сейчас стоит около 19 500 долларов. После повышения на 10% её цена достигнет примерно 21 450 долларов. А таких пластин крупные заказчики вроде Apple или Qualcomm закупают сотнями и тысячами в год. В итоге дополнительные расходы будут исчисляться миллионами долларов.

В TSMC официально не подтверждают цифры, но и не отрицают возможность роста. Глава компании уже говорил, что цены могут пойти вверх из-за «высокого спроса на чипы для ИИ», однако обещал, что «повышение будет нерезким».