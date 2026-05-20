Смартфоны Infinix Hot 70 с меняющим цвет корпусом выйдут 25 мая

Смартфоны Infinix Hot 70 с меняющим цвет корпусом выйдут 25 маяУже скоро
Судя по тизерам, цвет крышки может меняться под действием тепла, например от прикосновения руки. СМИ пишут о ярких расцветках — зелёной и оранжевой.
Камера останется в вертикальном блоке, похожем на таблетку, вокруг которого будет RGB-подсветка.
Что известно о характеристиках? Базовая модель Infinix Hot 70 получит процессор MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. Одна из версий также будет иметь 256 ГБ встроенной памяти.
При этом на сайте FCC обнаружили две модификации. Они различаются ёмкостью аккумулятора: одна модель получила батарею на 5430 мА·ч, другая — на 5600 мА·ч. Версия с индексом X6895B поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. При этом размеры у обоих вариантов одинаковые: 167,92×79,12×7,64 мм. Также обе поддерживают связь 4G, Wi‑Fi 5, Bluetooth, NFC и системы спутниковой навигации.
Более продвинутая модель Hot 70 Pro, как выяснилось из базы данных Carlcare Indonesia, получит поддержку сетей 5G.
Сколько именно моделей выйдет в серии — непонятно.