Опубликовано 20 мая 2026, 18:20
Смартфоны Infinix Hot 70 с меняющим цвет корпусом выйдут 25 мая

Infinix назвала дату выхода новой серии смартфонов Hot 70. Устройства поступят в продажу по всему миру 25 мая. Главная особенность новинок — задняя панель, которая меняет цвет, а также подсветка вокруг блока камер.
Судя по тизерам, цвет крышки может меняться под действием тепла, например от прикосновения руки. СМИ пишут о ярких расцветках — зелёной и оранжевой.

Камера останется в вертикальном блоке, похожем на таблетку, вокруг которого будет RGB-подсветка.

Что известно о характеристиках? Базовая модель Infinix Hot 70 получит процессор MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. Одна из версий также будет иметь 256 ГБ встроенной памяти.

При этом на сайте FCC обнаружили две модификации. Они различаются ёмкостью аккумулятора: одна модель получила батарею на 5430 мА·ч, другая — на 5600 мА·ч. Версия с индексом X6895B поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. При этом размеры у обоих вариантов одинаковые: 167,92×79,12×7,64 мм. Также обе поддерживают связь 4G, Wi‑Fi 5, Bluetooth, NFC и системы спутниковой навигации.

Более продвинутая модель Hot 70 Pro, как выяснилось из базы данных Carlcare Indonesia, получит поддержку сетей 5G.

Сколько именно моделей выйдет в серии — непонятно.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
