Смартфоны испытали в качестве тормозных колодок у автомобиля

В эксперименте участвовала модель iQOO 3, принадлежащая суббренду компании vivo. Смартфон выпустили совсем недавно. Бренд решил показать его достоинства весьма необычным способом: заменив аппаратами тормозные колодки в автомобиле.

Для теста использовали BMW 530Li. Два смартфона iQOO 3 5G должны были выполнять задачу важной части тормозной системы. Как сказано в посте бренда в Weibo, «два 200-граммовых телефона использовались для торможения двухтонного автомобиля».

Конечно, когда смартфоны вытащили на белый свет, они выглядели весьма потасканными. Однако всё ещё могли функционировать. Это интересно, ведь они подвергались большому нагреву во время поездки и смогли «выжить».