Смартфоны какой марки покупали в мире чаще всего летом-осенью 2021 года

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Смартфоны какой марки покупали в мире чаще всего летом-осенью 2021 годаЛидера можно угадать
Свежий отчёт Counterpoint Research раскрыл итоги третьего квартала 2021 года на глобальном рынке смартфонов. Стала известна доля брендов по поставкам в этой конкурентной отрасли.
Согласно данным Counterpoint Research, весь глобальный рынок смартфонов вырос на 6% от квартала к кварталу. Тем не менее в годовом выражении наблюдается спад — на те же 6%. За третий квартал 2021 года было отгружено всего 342 млн смартфонов. Лидером стал южнокорейский производитель Samsung — его доля составила 20%. В штучном выражении это 69,3 млн смартфонов.
Второе место отдали Apple с 14-процентной долей. Компания из Купертино поставила всего 48 млн айфонов. Это на 15% больше, чем было за аналогичный период в прошлом году. Xiaomi занял третье место с 13-процентной долей рынка.
Источник: Gizmochina