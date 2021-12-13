Смартфоны какой марки покупали в мире чаще всего летом-осенью 2021 года

Согласно данным Counterpoint Research, весь глобальный рынок смартфонов вырос на 6% от квартала к кварталу. Тем не менее в годовом выражении наблюдается спад — на те же 6%. За третий квартал 2021 года было отгружено всего 342 млн смартфонов. Лидером стал южнокорейский производитель Samsung — его доля составила 20%. В штучном выражении это 69,3 млн смартфонов.