Смартфоны могут подешеветь в грядущий праздничный сезон

Под праздничным сезоном подразумевается вторая половина года, когда друг за другом идут Рождество, Ханука, Новый год и т.д.

Рыночные аналитики и ритейлеры говорят, что бренды будут стремиться ликвидировать избыточные запасы, вызванные низким спросом во всём мире и ростом инфляции. Кроме того, с появлением новых телефонов будет наблюдаться и избыток существующих моделей, что тоже повлияет на цены в праздничный период.

Журналисты поговорили с офлайн-ритейлерами, которые подтвердили, что происходит накопление запасов, а магазины смогут предлагать большие скидки на товары.