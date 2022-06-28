Смартфоны могут подешеветь в грядущий праздничный сезон

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Смартфоны могут подешеветь в грядущий праздничный сезонОчень ждём
Эксперты ожидают, что смартфоны станут дешевле в предстоящий праздничный сезон. Покупатели могут рассчитывать на большие скидки и многочисленные распродажи как в онлайн-, так и в офлайн-каналах.
Под праздничным сезоном подразумевается вторая половина года, когда друг за другом идут Рождество, Ханука, Новый год и т.д.
Рыночные аналитики и ритейлеры говорят, что бренды будут стремиться ликвидировать избыточные запасы, вызванные низким спросом во всём мире и ростом инфляции. Кроме того, с появлением новых телефонов будет наблюдаться и избыток существующих моделей, что тоже повлияет на цены в праздничный период.
Журналисты поговорили с офлайн-ритейлерами, которые подтвердили, что происходит накопление запасов, а магазины смогут предлагать большие скидки на товары.