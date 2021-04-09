Смартфоны на Android научатся автоматически записывать звонки с незнакомых номеров

Новую функцию впервые заметили в приложении ещё в январе. Теперь Google начала выкатывать её на некоторые Android-смартфоны. В частности, источники говорят о появлении опции на модели Xiaomi Mi A3.

Новая функция доступна только в том случае, если в стране разрешена сама по себе запись разговоров. В России подобную услугу предоставляет «Тинькофф Мобайл».

В случае с приложением Phone все записи разговоров будут храниться только на смартфоне владельца. Как показывают скриншоты, в настройках приложения Google Phone в разделе «Запись звонков» появился новый переключатель. После его включения звонки с номеров, которых нет в контактах пользователя, будут записывать автоматически.