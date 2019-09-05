Смартфоны на Android оказались уязвимы для взлома по SMS

Система оказывалась уязвима в моменты обновления по сетям Wi-Fi и 3G/4G. Злоумышленники могли использовать её и выдавать свои SMS за рассылку от операторов связи. Определить достоверность отправителя пользователи никак не могли. А хакеры перенаправляли трафик через свой прокси-сервер и получали информацию с устройства. Пользователям стоило лишь нажать кнопку «Принять».

Наиболее уязвимыми специалисты назвали некоторые смартфоны компании Samsung. Её, как и других производителей смартфонов, уже предупредили об опасности. Samsung и LG выпустили соответствующие обновления, а Huawei планирует добавить их в следующее поколение смартфонов серии Mate или P. Интересно, что Sony отказалась признать уязвимость.

Сообщается, что похитить мошенники могли всё, что угодно, в том числе коды подтверждения для различных операций.