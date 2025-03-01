Телефоны
Опубликовано 01 марта 2025, 13:50
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Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

Можно и обновиться
Март 2025 года богат на интересные релизы смартфонов, среди которых есть как бюджетные, так и дорогие флагманские модели. Вот краткий обзор некоторых из главных новинок:
Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

© Ferra.ru

**Серия Nothing Phone (3a). **

Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

© Nothing

Эта серия сохранит фирменные «глифы», но добавит новую боковую кнопку, похожую на Action Button от Apple. Ожидается, что серия будет оснащена чипом Qualcomm 7s Gen 3 и впервые в линейке Nothing появится телекамера.

**Xiaomi 15 Ultra. **

Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

© Xiaomi

Флагман, уже представленный в Китае, может похвастаться мощной системой камер с объективами Leica, включая 50-Мп основной сенсор и 200-Мп телеобъектив. Он оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает на чипе Snapdragon 8 Elite.

Некий «Ultra» смартфон Realme.

Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

© realme

Телефон покажут 3 марта, но ему уже обещают 1-дюймовый сенсор Sony и телефотокамерой с 10-кратным оптическим зумом.

POCO M7.

Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

© POCO

Этот телефон оснащен дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 и возможным расширением оперативной памяти.

**Samsung Galaxy A36 и A56. **

Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

© Samsung

Выйдут 2 марта, они будут похожи на серию Galaxy S25 и оснащены чипами Snapdragon и Exynos.

Источник:MySmartPrice
Автор:Максим Многословный
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