Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другиеМожно и обновиться
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**Серия Nothing Phone (3a). **
Эта серия сохранит фирменные «глифы», но добавит новую боковую кнопку, похожую на Action Button от Apple. Ожидается, что серия будет оснащена чипом Qualcomm 7s Gen 3 и впервые в линейке Nothing появится телекамера.
**Xiaomi 15 Ultra. **
Флагман, уже представленный в Китае, может похвастаться мощной системой камер с объективами Leica, включая 50-Мп основной сенсор и 200-Мп телеобъектив. Он оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем и работает на чипе Snapdragon 8 Elite.
Некий «Ultra» смартфон Realme.
Телефон покажут 3 марта, но ему уже обещают 1-дюймовый сенсор Sony и телефотокамерой с 10-кратным оптическим зумом.
POCO M7.
Этот телефон оснащен дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 и возможным расширением оперативной памяти.
**Samsung Galaxy A36 и A56. **
Выйдут 2 марта, они будут похожи на серию Galaxy S25 и оснащены чипами Snapdragon и Exynos.