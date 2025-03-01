Смартфоны, на которые стоит обратить внимание в марте: Nothing, Xiaomi и другие

Можно и обновиться

Март 2025 года богат на интересные релизы смартфонов, среди которых есть как бюджетные, так и дорогие флагманские модели. Вот краткий обзор некоторых из главных новинок: