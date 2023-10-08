Смартфоны на MediaTek будут поддерживаться дольше Snapdragon-аналогов

Модели Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, выпущенные в сентябре 2023 года, разрушили старые нормы. Компания пообещала обеспечить обеим моделям 4 года основных обновлений ОС и 5 лет обновлений системы безопасности. Такая долговременная поддержка ПО пока что распространяется только на серию Xiaomi 13T, что выгодно отличает ее от более ранней серии Xiaomi 13, оснащенной процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13T и 13T Pro работают на базе новейших процессоров MediaTek Dimensity 8200 Ultra и Dimensity 9200+, изготовленных по 4-нм техпроцессу TSMC.

С другой стороны, флагманским моделям Xiaomi на базе Snapdragon, включая Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra, обещано 3 года основных обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.