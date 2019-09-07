Смартфоны на новом процессоре Huawei смогут определять сердечные аномалии через камеру

Компания опубликовала ролик, в котором объясняет принцип работы технологии. Каждый раз, как сердце сокращается, происходит приток крови, из-за чего поглощается больше света. Именно это запечатлевает камера устройства, а затем оно обрабатывает информацию и определяет частоту сердечных сокращений. Всё это возможно благодаря нейронному процессору (NPU) в Kirin 990. Он работает с задачами искусственного интеллекта.

Huawei также утверждает, что смартфоны смогут определять частоту дыхания пользователя и другие показатели. Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30. Возможно в них и будет реализована новая функция.