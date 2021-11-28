Смартфоны на процессорах MediaTek подорожают в 2022 году

Инсайдеры сообщили, что стоимость Dimensity 9000 будет почти в два раза выше, чем у прошлогодней модели Dimensity 1200. Возможно, причина тому — использование передового техпроцесса 4-нм от TSMC 4.

Это может иметь прямое влияние на цену, за которую конечный покупатель получает телефон на базе нового топового процессора. С другой стороны, Dimensity 9000 должен быть всё ещё дешевле, чем Snapdragon 8 Gen1.

Как бы то ни было, флагманские смартфоны 2022 года будут дорогими. Остаётся надеяться на интересные фишки взамен за такую цену.