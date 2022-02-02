Смартфоны на рекордно мощном Snapdragon 8 Gen 1 уже начали выпускать: замеры и обзор

Производительность. В троттлинг-тестах видно снижение производительности, хотя минимальные значения вполне неплохие. В Wild Life Stress Test аппарат получает более 10 тысяч баллов, и это, как отметил эксперт, самое высокое значение, которое он видел на смартфонах. Правда, падение производительности при этом происходит почти двукратное, но оно выше, чем у Snapdragon 865 и почти идентично максимуму Snapdragon 888.

Из игр ведущий тестировал Genshin Impact, «Мир танков», Call of Duty Mobile. Первая запускалась на максимальных настройках с 60 к/с, спустя 30 минут температура снизу экрана стала равняться 40 градусов, посередине - 43 градуса, вверху - 50 градусов, температура задней панели - 36, 39 и 44 градуса (перед запуском игры значения были следующими: 34, 36, 42 градуса; 34, 36, 39 градусов), яркость осталась на том же уровне. В плане частоты кадров спустя полчаса получилось достичь 50 к/с и выше.

В «Мир танков» играл специалист на максимальных настройках графики и со 120 к/с, идёт она хорошо даже на протяжении длительного времени.

В процессе игры в Call of Duty Mobile на самых высоких настройках удаётся получить стабильные 60 к/с.