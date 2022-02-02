Смартфоны на рекордно мощном Snapdragon 8 Gen 1 уже начали выпускать: замеры и обзор

Смартфоны на рекордно мощном Snapdragon 8 Gen 1 уже начали выпускать: замеры и обзорРассмотрели Motorola Edge 30 Pro на YouTube-канале Mobiltelefon.ru
Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru Евгений Макаров оценил аппарат Motorola Edge 30 Pro (китайская версия - Motorola Edge X30) на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 и с Android 12 по основным параметрам.
- Комплектация, зарядка. В комплекте с аппаратом идёт чехол, иголка, документация, кабель, зарядка в 68 ватт. Объём аккумулятора составляет здесь 5000 мА*ч. С 0 до 100 процентов удалось зарядить телефон с включенной защитой от перезаряда за 52 минуты, без защиты - за 48 минут.
- Операционная система Android 12, интерфейс. Рассматривал эксперт именно версию для Китая. Русского языка в ней нет, но есть английский. Также китайские сервисы при необходимости легко удаляются, есть поддержка сервисов Google Play.
- Корпус, звук. Материал задней крышки - пластик, поэтому чехол однозначно понадобится. Кнопка питания вместе с клавишами громкости при этом, по мнению ведущего, находится довольно высоко, что неудобно. Что касается динамиков, то здесь находится стерео мультимедийный динамик, играет он в паре с разговорным.
- Дисплей. Экран здесь действительно большой: с диагональю 6,7 дюйма. Частота обновления составляет 144 Гц. Матрица установлена довольно качественная, правда, запас яркости у аппарата небольшой. Есть здесь возможность установить частоту обновления авто, 60 Гц и 144 Гц. В играх ведущий рекомендует использовать авто-режим. Мерцание (ШИМ) здесь совсем небольшое.
- Камера. Есть четыре модуля камеры: основной (50 МП), ультраширокоугольный (50 МП), сенсор глубины (2 МП), селфи (60 МП). При недостаточном освещении снимки получаются довольно средние, а в дневное время - вполне качественные. Особенно хорошо выглядят макрофото.
Примеры фотографий - ниже.
- Производительность. В троттлинг-тестах видно снижение производительности, хотя минимальные значения вполне неплохие. В Wild Life Stress Test аппарат получает более 10 тысяч баллов, и это, как отметил эксперт, самое высокое значение, которое он видел на смартфонах. Правда, падение производительности при этом происходит почти двукратное, но оно выше, чем у Snapdragon 865 и почти идентично максимуму Snapdragon 888.
Из игр ведущий тестировал Genshin Impact, «Мир танков», Call of Duty Mobile. Первая запускалась на максимальных настройках с 60 к/с, спустя 30 минут температура снизу экрана стала равняться 40 градусов, посередине - 43 градуса, вверху - 50 градусов, температура задней панели - 36, 39 и 44 градуса (перед запуском игры значения были следующими: 34, 36, 42 градуса; 34, 36, 39 градусов), яркость осталась на том же уровне. В плане частоты кадров спустя полчаса получилось достичь 50 к/с и выше.
В «Мир танков» играл специалист на максимальных настройках графики и со 120 к/с, идёт она хорошо даже на протяжении длительного времени.
В процессе игры в Call of Duty Mobile на самых высоких настройках удаётся получить стабильные 60 к/с.
Евгений Макаров заключил, что Motorola Edge 30 Pro является неплохой альтернативой устройствам Poco и Realme, которые также делают упор на экономию с высокой производительностью. В России же Edge 30 Pro если появится, то будет стоить примерно 40 тысяч рублей.