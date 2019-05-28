Смартфоны научились использовать дрожание рук для получения более качественных фото

Разработчики создали специальный алгоритм. Сначала телефон делает несколько снимков сразу, пока пользователь думает, что снимает одну фотографию. Благодаря тому, что руки владельца могут немного трястись, смартфон получает возможность заснять сцену с немного различающихся ракурсов. Затем алгоритм обрабатывает изображения и совмещает несколько снимков в один, который имеет увеличенную детализацию и яркость.

Этот же алгоритм помогает улучшить качество ночной съёмки, увеличивая экспозицию фотографий без эффекта шума и «смазанности».

Разработчики собираются представить посвящённую технологии статью на конференции SIGGRAPH 2019, которая пройдёт с 28 июля по 1 августа в Лос-Анджелесе.