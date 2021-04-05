Смартфоны Nokia могут лишиться «чистого» Android

Такую вакансию HMD Global разместила на LinkedIn. Компания ожидает от будущего сотрудника работы над такими элементами интерфейса, как меню, виджеты. Сотрудник должен будет создать прототипы пользовательского интерфейса, оригинальный графический дизайн, а также должен будет выявлять проблемы в работе ПО.

Скорее всего, HMD Global намерена создать собственную оболочку для смартфонов. А это может быть свидетельством отхода от программы Android One, которая, впрочем, многим нравилась. «Чистый» Android на Nokia позволял быстро получать обновления.