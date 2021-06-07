Смартфоны Nokia стали прибыльными

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Вчера в 12:34
Смартфоны Nokia стали прибыльнымиЕщё с июня 2020 года
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, долгое время не получала прибыли от реализации этих смартфонов. Теперь всё изменилось.
Представитель HMD Global рассказал, что компания продала 55 млн мобильных телефонов в 2020 году. Он заявил, что бренд был прибыльным, начиная с июня 2020 года.
Что любопытно, выручка бренда снизилась в 2020 году до 1,2 млрд евро — в 2019 году было 1,7 млрд евро. Утверждается, что компания смогла быть прибыльной благодаря значительному снижению операционных расходов. В 2020 году они составили 47 млн евро. Сравните с 295 млн в 2019 и 188 млн в 2018.
Также отмечается, что прибыльность бренда может быть обусловлена продажами телефонов на таких развивающихся рынках, как Индия.