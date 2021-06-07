Смартфоны Nokia стали прибыльными

Представитель HMD Global рассказал, что компания продала 55 млн мобильных телефонов в 2020 году. Он заявил, что бренд был прибыльным, начиная с июня 2020 года.

Что любопытно, выручка бренда снизилась в 2020 году до 1,2 млрд евро — в 2019 году было 1,7 млрд евро. Утверждается, что компания смогла быть прибыльной благодаря значительному снижению операционных расходов. В 2020 году они составили 47 млн евро. Сравните с 295 млн в 2019 и 188 млн в 2018.

Также отмечается, что прибыльность бренда может быть обусловлена продажами телефонов на таких развивающихся рынках, как Индия.