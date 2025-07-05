Смартфоны Nothing получат Android 16 осенью

Глава компании Карл Пэй сообщил, что новая версия прошивки — Nothing OS 4.0 на базе Android 16 — выйдет осенью этого года. Сначала обновление получит именно Phone (3), а позже оно появится и на других моделях.

Phone (3) поступит в предзаказ 4 июля, а в продажу поступит 15 июля. Характеристики: процессор Snapdragon 8s Gen 4, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1260p, четыре камеры по 50 МП и аккумулятор на 5150 мАч (в Индии — 5500 мАч).