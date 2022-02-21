Смартфоны обвинили в чувстве одиночества у школьников

Согласно исследованию, современные подростки чувствуют себя более одинокими в школе, чем их сверстники 20 лет назад. В 2000 году о чувстве одиночества сообщали только 9% учеников, а теперь каждый третий (33%). При этом среди девочек проблема стала более частой, чем среди мальчиков.

Исследователи отметили, что рост показателей коррелирует с распространением смартфонов и соцсетей. Издание «Известия» делает выводы, что современные дети изолируются, реже общаются и чувствуют себя отчуждёнными, когда видят фотографии своих сверстников, которые хорошо проводят время.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что сегодня в России смартфон есть у 93% учеников начальной школы, а 39% родителей рассказали, что иногда в семье возникают конфликты из-за соцсетей ребёнка. Психологи также отметили, что родители часто сами придают смартфону слишком большое значение, шантажируя ими или награждая.