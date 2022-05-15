Смартфоны обвинили в ухудшении психического здоровья молодых людей

Тара Тиагараджан (Tara Thiagarajan), главный научный сотрудник Sapien Labs, говорит, что такое сокращение социального взаимодействия мешает людям овладеть важными навыками, включая умение читать по лицу, считывать язык тела, соответствующие эмоциональные реакции и т.д.

Для отчёта использовались данные жителей 34 стран, в которых ещё до пандемии наблюдалось снижение психического благополучия молодых людей. Снижение началось после 2010 года, что совпало с ростом использования смартфонов.

На проблемы с психикой могут указывать следующие симптомы:

Навязчивые, странные или нежелательные мысли

Ощущение отрыва от реальности

Суицидальные мысли

Страх и тревога

Чувство печали или безнадёжности.

Как говорит Тиагараджан, «данные показывают, что сейчас люди проводят в сети 7-10 часов. Это оставляет мало времени для личного социального взаимодействия».