Смартфоны обвинили в ухудшении психического здоровья молодых людей

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Смартфоны обвинили в ухудшении психического здоровья молодых людейВ группе от 18 до 24 лет
Исследователи Sapien Labs заявили, что использование смартфонов может быть причиной ухудшения психического здоровья молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В новом отчёте отмечается, что до появления интернета к 18 годам люди проводили «от 15 000 до 25 000 часов, общаясь со сверстниками и семьёй лично». Теперь же это число сократилось до 1500–5000 часов.
Тара Тиагараджан (Tara Thiagarajan), главный научный сотрудник Sapien Labs, говорит, что такое сокращение социального взаимодействия мешает людям овладеть важными навыками, включая умение читать по лицу, считывать язык тела, соответствующие эмоциональные реакции и т.д.
Для отчёта использовались данные жителей 34 стран, в которых ещё до пандемии наблюдалось снижение психического благополучия молодых людей. Снижение началось после 2010 года, что совпало с ростом использования смартфонов.
На проблемы с психикой могут указывать следующие симптомы:
- Навязчивые, странные или нежелательные мысли
- Ощущение отрыва от реальности
- Суицидальные мысли
- Страх и тревога
- Чувство печали или безнадёжности.
Как говорит Тиагараджан, «данные показывают, что сейчас люди проводят в сети 7-10 часов. Это оставляет мало времени для личного социального взаимодействия».