Смартфоны-одноклассники Tecno и Xiaomi за 12 тысяч рублей сравнили

Xiaomi Redmi 13c и Tecno Spark 20 были в комплектации 8/256 ГБ. В комплекте с Tecno идёт кабель, наушники, 18-ватнная зарядка, чехол, с Xiaomi же вы получите только кабель и 10-ватнную зарядку (хотя максимум смартфон поддерживает блок питания на 18 Вт).

Смартфону Tecno понадобилось для полной зарядки 2 часа 7 минут, а Xiaomi — 2 часа 44 минуты. По звучанию выигрывает в целом Tecno Spark 20.

Скорость разблокировки как по лицу, так и при помощи сканера отпечатков в обоих случаях одинаковая. Оба смартфона имеют IPS-экран с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Но диагональ дисплея Redmi немного больше: 6,74 дюйма против 6,6 дюйма. По качеству дисплеи одинаковые, а по яркости выигрывает Xiaomi. Но вам всё равно не будет хватать яркости под прямыми солнечными лучами.

Что касается производительности, то на обоих устройствах установлен процессор MediaTek Helio G85. Тем не менее рендеринг видео быстрее происходит на Tecno. То же самое касается применения фильтра в Google Photos. Cправляется лучше с многозадачностью тоже Tecno Spark 20.

Если говорить об играх, то вы на обоих смартфонах получите примерно одинаковый опыт.