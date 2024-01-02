Смартфоны-одноклассники Tecno и Xiaomi за 12 тысяч рублей сравнили

Смартфоны-одноклассники Tecno и Xiaomi за 12 тысяч рублей сравнилиКакой из них лучше купить?
YouTube-обзорщик сравнил Tecno Spark 20 и Xiaomi Redmi 13c за 12 тысяч рублей . В одном из выпусков на YouTube-канале Valor Reviews рассказали об основных характеристиках бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 13c и Tecno Spark 20.
Xiaomi Redmi 13c и Tecno Spark 20 были в комплектации 8/256 ГБ. В комплекте с Tecno идёт кабель, наушники, 18-ватнная зарядка, чехол, с Xiaomi же вы получите только кабель и 10-ватнную зарядку (хотя максимум смартфон поддерживает блок питания на 18 Вт).
Смартфону Tecno понадобилось для полной зарядки 2 часа 7 минут, а Xiaomi — 2 часа 44 минуты. По звучанию выигрывает в целом Tecno Spark 20.
Скорость разблокировки как по лицу, так и при помощи сканера отпечатков в обоих случаях одинаковая. Оба смартфона имеют IPS-экран с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Но диагональ дисплея Redmi немного больше: 6,74 дюйма против 6,6 дюйма. По качеству дисплеи одинаковые, а по яркости выигрывает Xiaomi. Но вам всё равно не будет хватать яркости под прямыми солнечными лучами.
Что касается производительности, то на обоих устройствах установлен процессор MediaTek Helio G85. Тем не менее рендеринг видео быстрее происходит на Tecno. То же самое касается применения фильтра в Google Photos. Cправляется лучше с многозадачностью тоже Tecno Spark 20.
Если говорить об играх, то вы на обоих смартфонах получите примерно одинаковый опыт.
Фронтальная камера у Tecno имеет разрешение 32 МП, у Redmi — 8 МП. В помещении при хорошем освещении оба устройства делают хорошие снимки. Однако всё же чуть лучше с задачей справляется Tecno. При естественном освещении тон кожи более близким к реальности становится на Xiaomi. По видеосъёмке на селфи-камеру побеждает тоже Tecno Spark 20.
Основной объектив у обоих смартфонов имеет разрешение 50 МП. Также у Redmi есть макро на 2 МП и ещё один датчик-«затычка». Точно такая же «затычка» присутствует и у Tecno.
Видео на основную камеру на Tecno вы можете записывать в 2К 30 к/с, тогда как на Xiaomi — в 1080p 30 к/с. Кроме того, учитывайте, что это бюджетные смартфоны и у них нет функции стабилизации изображения.
Что касается аккумулятора, то на обоих гаджетах его ёмкость составляет 5000 мА*ч.
Вывод
В целом из двух смартфонов лучше себя показал Tecno Spark 20. У него более полная комплектация, есть стерео, чуть получше камеры по сравнению с Xiaomi. Единственная его проблема — внешне он очень сильно напоминает iPhone.