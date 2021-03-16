Смартфоны оказались способны вызывать боли в челюсти

В исследовании специалистов из Тель-Авивского университета участвовали как люди, использующие обычные смартфоны, так и те, кто пользуется кошерными телефонами. Такие гаджеты для ортодоксальных иудеев лишены программ для набора сообщений, камеры и плеера.

Учёные увидели, что владельцы обычных смартфонов чаще имели проблемы со сном. Кроме того, такие люди часто скрежетали зубами в течение всего дня. Такая особенность была замечена у 25% владельцев смартфонов. 29% же из числа пользователей признались, что у них есть боли в челюсти. У владельцев кошерных телефонов такое встречалось реже.

Авторы работы пришли к выводу, что причина тому — постоянный стресс пользователей смартфонов. Они постоянно боятся пропустить что-то в соцсетях. Учёные предупредили, что чем больше человек использует смартфон, тем больше вероятность появления проблем с челюстью и сном.