Смартфоны OnePlus начали самовольно сбрасывать настройки до заводских

Таких жалоб поступило уже много. Помимо того, что сброс к заводским настройкам сам по себе неудобен для пользователя (настраивать всё заново муторное дело), он ещё и сопровождается исчезновением данных, в том числе различных фотографий и видео.

Сообщается, что OnePlus уже знает о проблеме и начала работать над её решением. На данный момент нет никаких рекомендаций, как предотвратить неисправность. Также неизвестны причины происходящего сбоя. Пользователи больше всего недовольны отсутствием обратной связи от компании или тем, что вынуждены долго ждать ответ на жалобы.